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بالفيديو..الرئيس السيسى يتجول بالدراجة فى مساكن شيراتون وقت مباراة القمة

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بالفيديو..الرئيس السيسى يتجول بالدراجة فى مساكن شيراتون وقت مباراة القمة بالفيديو..الرئيس السيسى يتجول بالدراجة فى مساكن شيراتون وقت مباراة القمة

اولا الله هو الحارس والحافظ ويحرسك ولكن كيف في هذا الوقت العصيب ان نلقي بانفسنا في التهلكة او كما نحرب الرب نعم الله هو الحارس ولكنك يا فخامة الرئيس ملكا للشعب هل يمكن يا فخامة الرئيس حساب كم الفوضي في البلاد لو انة لا قدر الله مستك يد الغدر القذرة التي تتربص بشعب نعم الله تبارك اسمة هو الحارس ولكن علينا ان نحترس ونعمل علي الحفاظ علي مكاسب الشعب كلها التي قد تضيع كلها لو انة لا قدر الله اختفي القائد فخامة الرءيس عفوا الشعب يحتج لفخمتكم ويناشدكم من اجل مصر ان تظل علي الساحة في امن وامان مثل اي رئيس في العالم يتخذ احتياطات واجبة واجراات امن وسلامة خاصىة وان فخامتكم تعلم اي قوي شر يوجة شعب مصر واكبر تنظيم للشر في العالم كلة يريد بكل قوة ان يوقع بشعب مصر فخامة الرئيس انت ملك للشعب والشعب يريد من فخامتكم الحفاظ علي وجودكم في القيادة لان لاقائد هو صمام الامن في مرحلة غاية في الحرج

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مصر 365

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