ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم سيارتين بـ"صحراوى قنا"

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف قنا، لنقل الضحايا والمصابين فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات، والذى أسفر عن مصرع 5 سيدات وإصابة 10 اشخاص آخرين.

وتلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة بيجو وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، ما أدى إلى انقلاب السيارتين واشتعال النيران بالسيارة البيجو وانفجارها، وأسفر الحادث عن مصرع 5 سيدات كن بالسيارة وهن (شفيقة سعد على 50سنة، نجاح إبراهيم مرسى، حسنية عثمان على، عالية على حسنين، صنوعة محمد ياسين) فيما أصيب 10 آخرين مابين حروق وكدمات وكسور وهم (محمد أبو السعد إبراهيم 13 سنة وهند إبراهيم محمد 25 وصلاح محمد 18 سنة وباتعة محمد على 35 سنة وهدير جمال على 24 سنة وهند محمد محمود 50 سنة وحسام حسن عبد الحافظ 21 سنة وعبد الدايم سعد محمد 36 سنة وأحمد محمد يوسف 33 سنة ومحمود سيد 25 سنة).

وجارى نقل الجثث والمصابين مابين مستشفى قنا العام ومستشفى الجامعة بقنا، لتلقى العلاج وإيداع الجثث بمشرحة مستشفى قنا العام وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

- تفحم 5 سيدات وإصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين بـ"صحراوى قنا"