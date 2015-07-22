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مباحث الشيخ زايد: الكاميرات رصدت شابا يضع قنبلة أمام بنك التعمير وجارٍ ضبطه

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مباحث الشيخ زايد: الكاميرات رصدت شابا يضع قنبلة أمام بنك التعمير وجارٍ ضبطه مباحث الشيخ زايد: الكاميرات رصدت شابا يضع قنبلة أمام بنك التعمير وجارٍ ضبطه
أنهى ضباط مباحث الشيخ زايد المعاينة والفحص المبدئى لموقع انفجار قنبلة أمام بنك التعمير والإسكان بمنطقة الشيخ زايد.

وتبين من الفحص برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث الشيخ زايد، أن كاميرات المراقبة رصدت قيام شاب بوضع كيس بلاستيك أسفل ماكينة الصراف الآلى وانصرف، ولم تكشف الكاميرات عن ملامح المتهم.

وأضاف الفحص، أن العناية الإلهية أنقذت فتاتين من الإصابة فى الانفجار، حيث توقفت الفتاتان لسحب أموال من الماكينة قبل الانفجار بدقائق وانصرفتا، ثم وضع المتهم القنبلة وفر هاربًا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها للقبض على المتهم.

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