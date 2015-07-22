الكهرباء: توزيع 2 مليون لمبة ليد على المواطنين حتى الآن

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أنه تم توريد 5 ملايين و250 ألف لمبة ليد حتى الآن لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موكداً أنه تم الانتهاء من توزيع 2 مليون و25 ألف لمبة حتى الآن على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المرحلة الأولى تستهدف توزيع 10 ملايين لمبة ليد على 2.5 مليون مستهلك، على أن يتم تركيب 4 لمبات لكل مشترك "برغبته" بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيها للمبة بالقدرات المذكورة، وسيتم تركيب هذه اللمبات نظير سحب اللمبات المتوهجة كثيفة الاستهلاك.

وأضاف المصدر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع توزيع 10 ملايين لمبة ليد تبلغ نحو 200 مليون جنيه، لترشيد 250 ميجا وات فى وقت الذروة يوميا خلال فصل الصيف، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء تحرص على إجراء عدد من الاختبارات الفنية قبل توزيع لمبات الليد على المواطنين ضمن حملة الـ10 ملايين لمبة ليد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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