أهالي رأس الخيمة: كلنا للوطن

أكد مواطنون من رأس الخيمة أنهم جميعهم فداء للوطن، ودمهم ليس اغلى من كرامة الوطن وأمنه وأمانه، مبينين أنهم يزفون شهداءهم بكل فخر إلى خالقهم عز وجل ثقة بأنهم ساروا على درب الكرامة.

كرامة

وعبرت آمنة المنصوري موظفة في إحدى مؤسسات التعليمية في رأس الخيمة، بأن الشهادة التي حصل عليها أبطال الإمارات جراء دفاعهم عن كرامة أمتهم وبلادهم هي الشهادة الحقيقية التي يبحث عنها كل مسلم، فهي شهادة جاءت من فكر واع ومباركة أهل وتوجيه قيادة واعية تعرف معنى السلم والأمن، والعمل الذي يقوم به ابناؤنا واخواننا في القوات المسلحة هو شرف الدنيا وشرف الآخرة معاً، لذلك فكل الشباب اليوم متحمس للمشاركة في هذا العمل النبيل.

شرف عظيم

وبين أديب العسم موظف في منطقة رأس الخيمة التعليمية أن العمل الذي يقوم به إخواننا وأهلنا في القوات المسلحة في كل مكان في العالم، مدعاة فخر واحترام ووسام لهم ولعائلاتهم ابد الدهر، فالأمن والأمان والرفعة والمكانة الكبيرة التي نعيش فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما هو إلا انعكاس للجهد والبذل الذي تقوم به هذه الفئة المباركة من ابناء الوطن، مؤكداً أن الوطن والدفاع عنه وعن شرفه واجب على كل مواطن، وحين ينادي المنادي للجهاد فهو وكل عائلته في سبيل الوطن ورفعته.

حاضرين للوطن

وأكد منصور المنصوري خريج جامعي ومقبل على مرحلة التجنيد، انه فخور بإخوانه المواطنين المرابطين حالياً في جبهة القتال والصمود بهدف رفعة الوطن وإعلاء راية الإسلام، مبيناً أن الشهداء منهم لهم الرفعة والاحترام مدى الحياة في قلوب كل الأمة العربية والإسلامية لأنهم يدافعون عن هذه الراية، وأنه وقتما ينادي المنادي فهو في الصف الأول مع هذه النخبة من ابناء الوطن وأبناء الأمة العربية المرابطين من اجل امننا وأماننا، فالدفاع عن الوطن هو ارفع وسام وشرف وعمل يمكن ان يقدم عليه الشباب.

والنعم بالجنود

وشكر حمد علي بن شعوم الشحي مهندس في احدى مؤسسات الدولة جنود الوطن على ما يبذلونه من وقت وجهد في سبيل رفعة وكرامة وأمن الوطن ومواطنيه.

ثقة كبيرة

كما أكد ان هذا الجهد الذي يبذله الجنود هو اكبر محفز لنا كي نجتهد في بناء هذا الوطن الذي يدافع عن امنه وأمانه فئة وضعت عمرها وحياتها في سبيله، مبينا ثقته الكبيرة في جنود الوطن وما يبذلونه من جهد كي يحققوا ما يصبو إليه حكامنا وأمتنا العربية والإسلامية.