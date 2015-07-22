وسم #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي في الصدارة العالمية

نعى مغردون شهيد الواجب سيف الفلاسي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في اليمن الشقيق وشهد وسم #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي تفاعلاً كبيراً من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذين أكدوا أن شهيد الواجب نال عظيم الشرف بهذه الشهادة، وتمنوا أن يكونوا هم غداً مكانه، فهذا الفخر لا يعادله فخر ومكرمة، وتجاوز عدد متابعي الوسم بعد أقل من خمس ساعات على إطلاقه الـ 136مليون متابع.

موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» غص بالمتابعين لوسم الشهيد سيف الفلاسي الذين احتفوا بشهيد الواجب إذ أثار خبر استشهاد سيف يوسف الفلاسي برتبة ضابط صف اثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي في اليمن تفاعلاً كبيراً من المغردين من الإمارات و كافة أنحاء الوطن العربي ليتصدر وسم المراكز الأولى عريباً وعالمياً.

وكان لأهل الشهيد عظيم الشرف بتدوين الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي غرد «اللهم تقبله من الشهداء وارحمه وارفع درجته وبلغه الفردوس الأعلى يا رب»، و تفاعل الدكتور علي النعيمي مغرداً «اللهم تقبله شهيدا عندك في عليين».

الشهيد البطل

ودونت جوري الشامسي «كل الفخر لشهيد الوطن سيف الذي قدم حياته فداء وولاء للوطن الغالي ربي يرحمه ويغمد روحه الجنة آمين يا رب»، وشارك حشر الكعبي «ندعو الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، نعزي أنفسنا بشهيدنا البطل»، وجاءت تغريدة محمد أبوشهاب «الامارات تقدم أروع التضحيات بفلذات كبدها في ميادين الرجولة والشرف جنباً إلى جنب مع المملكة حتى يعود اليمن سعيداً»، ودون محمد بن عبيد «أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله شهيداً ويشفع لأهله ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون مات بطل»، وغردت مريم «أثبت اليوم كلمات النشيد الوطني رمز العروبة كلنا نفديك بالدماء نرويك نفديك بالأرواح يا وطن».

وتفاعل عمر الساعدي «رزقك الله الشهادة وأنت مدافعا عن أراضي الوطن مشاركاً في قوات التحالف لنجدة اخوتنا في اليمن اللهم تقبله عندك شهيداً».

وفاء وأخوة

وشارك محمد سليمان البلوشي «رحمك الله يا سيف وجعل منزلك في عليين ، الإمارات دولة أفعال نصرة للإسلام والمسلمين في كل مكان صدق ووفاء وأخوة»، وجاءت مشاركة خلف المسطح «اللهم اغفر له وارحمه برحمتك اللهم صبر أهله وأونس وحشته واجمعنا به في جنات النعيم إنا لله وإنا إليه راجعون»، وغرد إبراهيم بهزاد «صدق فيما عاهد الله عليه ، و أبّر بقسمه وقدم روحه فداءً لوطنه وتحت راية ولي أمره»، وغرد الدكتور عمر الزرعوني «اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعفو عنه و اكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد. نعم الخاتمة».

نداء الحق

قال مبارك اليافعي « لبيت نداء الحق مقبلا غير مدبر ونلت الشهادة بإذن الله فإلى جنات نعيم يا بطل»، ودون عبد الرحمن «عظم الله أجر أهل الإمارات و أسكن الشهيد فسيح جناته و غفر له و رحمه»، وشاركت أمل المسافري «كالمعتاد ها هم عيال زايد يُشهدون العالم ويسطرون معنى جديدا لـلعروبة الإيجابية هنا الإمارات»، وجاءت تغريده عبيد بن ناصر » اللهم ارحمه و اغفر له و ألهم اهله الصبر و السلوان».