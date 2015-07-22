بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد انتشار وحدات التدخل السريع بوسط البلد

رصد "اليوم السابع" انتشار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى كافة شوارع وميادين ومحاور العاصمة لتأمين احتفالات الجماهير، التى من المتوقع خروجها للشوارع للاحتفال بالفوز عقب انتهاء مباراة القمة ببين فريقى الأهلى والزمالك.

وتوضح الصور تواجد مدير أمن القاهرة فى ميدان التحرير لمتابعة الإجراءات الأمنية وانتشار القوات فى منطقة وسط البلد، بالإضافة إلى انتشار وحدات التدخل السريع المزودة بقوات قادرة على التصدى لأى محاولات شغب، وأوناش المرور، التى تجوب الشوارع لرفع أى سيارات مخالفة لتيسير الحركة المرورية.



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