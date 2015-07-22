تجديد حبس سائق وعاطلين لاتهامهم بسرقة شقة رئيس المصرية للإسكان بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس سائق وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة شقة رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للإسكان والتعمير.

كانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب قد أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة شقة رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للإسكان والتعمير.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يعمل سائقا لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإسكان والتعمير، وتمكن باستخدام نسخة من مفاتيح المجنى عليه والتى تحصل عليها خلال عمله كسائق طرفه، من تنفيذ جريمة السرقة بالاشتراك مع آخرين.

واعترف المتهم الرئيسى أمام النيابة بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه الشديد، خطط لسرقته بالاشتراك مع باقى المتهمين باستخدام نسخة من مفاتيح المجنى عليه، والتى تحصل عليها خلال عمله كسائق طرفه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "واثق.ر.ع" 51 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإسكان والتعمير، ومقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "20 جنيها - 4 سبائك - مجموعة من الزراير والأساور - مجموعة من الكوليهات" مجموعة من الساعات رجالى وحريمى وجهاز كمبيوتر لاب توب وهاتف محمول من مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الشقة، وتبين من المعاينة سلامة منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م.ع" 50 سنة، سائق سابق طرف المجنى عليه ومقيم الوايلى، و"سامح.س.س" 39 سنة، عاطل، ومقيم 6 أكتوبر جيزة، و"مصطفى.إ.خ" 21 سنة، عاطل ومقيم الجيزة.