قاضى المعارضات يجدد حبس موظف لاتهامه بالتزوير فى حلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية وترويج العملات المزيفة.

وقد وجه محمد زيدان وكيل نيابة حلوان بإشراف المستشار شريف مختار رئيس نيابة حلوان تهمة التزوير وتزييف العملة للمتهم.

كشفت التحريات أن المتهم "محمد.ع.ى" 44 سنة يروج مستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مزورة مقابل مبالغ مالية، وعقب الحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين وضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل مكتب الوزير مدون عليه اسمه وصورته، بالإضافة إلى خاتم شعار الجمهورية ومستندات رسمية مزيفة ومستندات قضايا منظورة بالمحاكم.

كما ضبط بحوزته صورة وثيقة زواج بدون بيانات وشهادتين بدون بيانات و7 مستخرج رسمى بيان نجاح مختومة بأختام مزيفة، و4 ورقات مالية فئة 200-20 جنيه مقلدة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.