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السيطرة على حريق محدود فى مخلفات بـ"جراج سيارات" قرية سياحية بطريق المحلة

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السيطرة على حريق محدود فى مخلفات بـ"جراج سيارات" قرية سياحية بطريق المحلة السيطرة على حريق محدود فى مخلفات بـ"جراج سيارات" قرية سياحية بطريق المحلة
شب حريق محدود، مساء أمس الثلاثاء، فى كمية من المخلفات والبوص فى جراج السيارات الخاص بقرية سياحية بطريق "المحلة - طنطا"، وانتقلت على الفور سيارتا مطافئ وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى القرية.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق في جراج قرية سياحية بطريق المحلة طنطا، انتقلت قوات الشرطة وسيارتا إطفاء تحت إشراف العقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة، وتبين نشوب حريق فى كمية من المخلفات والبوص، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى القرية وتحرير محضر بمركز شرطة المحلة.

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مصر 365