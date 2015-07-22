مؤتمر بجامعة المنصورة لمناقشة الجديد فى الجراحات الدقيقة للمخ والأعصاب

ينظم قسم المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوى بمدرج الدكتور أبو النجا بكلية الطب.

يحاضر فى المؤتمر نخبة من أساتذة المخ والأعصاب من جامعة المنصورة منهم الدكتور محمد قاسم، والدكتور ياسر خفاجى، والدكتور ياسر مصباح، والدكتور محمد مخاريطة ومن جامعة الأزهر فرع دمياط الدكتورة هداية هندام ومن جامعة فلوريدا الدكتور سامى الحمادى أستاذ بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية ومن جامعة طنطا الدكتور محمد علاء ومن جامعة الإسكندرية الدكتور تامر حسن والدكتور أحمد سلطان ومن جامعة سينديا باليابان البروفيسور ياسوسشى ماتسوموتو.

وأشار الدكتور نبيل منصور رئيس قسم المخ والأعصاب إن المؤتمر هذا العام يناقش الجديد فى جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، كما تضم فعاليات المؤتمر عدد 2 جلسة علمية وورشة عمل عن الجراحات الميكروسكوبية وورشة عمل عن قسطرة الأوعية الدموية بالمخ.