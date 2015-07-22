مقتل 4 وإصابة 12 عراقيا فى انفجار سيارة مفخخة ثالثة شرقى بغداد

انفجرت سيارة مفخخة ثالثة مساء الثلاثاء فى منطقة بغداد الجديدة شرقى العاصمة العراقية، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و12 جريحا على الأقل.

وقال مصدر أمنى إن سيارة مفخخة انفجرت فى منطقة المحال التجارية فى بغداد الجديدة، وهرعت قوة أمنية وسيارت الاسعاف إلى موقع التفجير، وتم نقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلى والمصابين للمستشفى.

وكانت سيارتان انفجرتا فى وقت سابق اليوم فى بغداد، الأولى كان يقودها انتحارى واستهدفت قوة مشتركة من الجيش والشرطة فى قضاء الطارمية شمالى بغداد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثمانية آخرين بجراح، والثانية بمنطقة الزعفرانية جنوبى بغداد، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ستة آخرين.

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