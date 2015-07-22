"ابن سلمان" يوجه بمعاملة الإماراتى "الفلاسى" كشهيد سعودى ماديا ومعنويا

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد السعودى، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمعاملة الشهيد ضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسى، من القوة الإماراتية المشاركة فى عمليات التحالف معاملة الشهيد السعودى ماديا ومعنويا، بحسب وكالة الأنباء السعودية

وكان الضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسى قد استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية فى اليمن ودعمها.

استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن

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