"ابن سلمان" يوجه بمعاملة الإماراتى "الفلاسى" كشهيد سعودى ماديا ومعنويا

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد السعودى، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمعاملة الشهيد ضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسى، من القوة الإماراتية المشاركة فى عمليات التحالف معاملة الشهيد السعودى ماديا ومعنويا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن
وكان الضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسى قد استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية فى اليمن ودعمها.
استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن
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