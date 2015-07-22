أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"ابن سلمان" يوجه بمعاملة الإماراتى "الفلاسى" كشهيد سعودى ماديا ومعنويا

Google+ Print
"ابن سلمان" يوجه بمعاملة الإماراتى "الفلاسى" كشهيد سعودى ماديا ومعنويا "ابن سلمان" يوجه بمعاملة الإماراتى "الفلاسى" كشهيد سعودى ماديا ومعنويا
وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد السعودى، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمعاملة الشهيد ضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسى، من القوة الإماراتية المشاركة فى عمليات التحالف معاملة الشهيد السعودى ماديا ومعنويا، بحسب وكالة الأنباء .

وكان الضابط صف سيف يوسف أحمد الفلاسى قد استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى ضمن القوات المشاركة فى عملية إعادة الأمل للتحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية فى اليمن ودعمها.

استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"