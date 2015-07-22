محام: عم المشتبه به فى حادث اطلاق الرصاص بتنيسى الأمريكية اعتقل فى الأردن

قال محام لرويترز أمس الثلاثاء ان أجهزة الامن الاردنية استجوبت عم المشتبه به فى حادث اطلاق الرصاص الذى قتل فيه خمسة من مشاة البحرية الامريكية فى تنيسى الأسبوع الماضى وأضاف أن إلقاء القبض على موكله ظلم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقتل المشتبه به فى اطلاق الرصاص محمد يوسف عبد العزيز فى معركة بالاسلحة النارية مع الشرطة وذكرت تقارير أنه كان قد أمطر مكتبا للتجنيد يتبع الجيش بوابل من الرصاص فى تشاتانوجا وقتل أربعة من مشاة البحرية فى مركز الاحتياط التابع للبحرية. وأصيب جندى بالبحرية فى اطلاق الرصاص وتوفى فى وقت لاحق.
ويعتقد أفراد عائلته ان الاكتئاب الشديد ربما كان سبب ارتكاب عبد العزيز "24 عاما" للحادث.