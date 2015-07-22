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محام: عم المشتبه به فى حادث اطلاق الرصاص بتنيسى الأمريكية اعتقل فى الأردن

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محام: عم المشتبه به فى حادث اطلاق الرصاص بتنيسى الأمريكية اعتقل فى الأردن محام: عم المشتبه به فى حادث اطلاق الرصاص بتنيسى الأمريكية اعتقل فى الأردن
قال محام لرويترز أمس الثلاثاء ان أجهزة الامن الاردنية استجوبت عم المشتبه به فى حادث اطلاق الرصاص الذى قتل فيه خمسة من مشاة البحرية الامريكية فى تنيسى الأسبوع الماضى وأضاف أن إلقاء القبض على موكله ظلم.

وقتل المشتبه به فى اطلاق الرصاص محمد يوسف عبد العزيز فى معركة بالاسلحة النارية مع الشرطة وذكرت تقارير أنه كان قد أمطر مكتبا للتجنيد يتبع الجيش بوابل من الرصاص فى تشاتانوجا وقتل أربعة من مشاة البحرية فى مركز الاحتياط التابع للبحرية. وأصيب جندى بالبحرية فى اطلاق الرصاص وتوفى فى وقت لاحق.

ويعتقد أفراد عائلته ان الاكتئاب الشديد ربما كان سبب ارتكاب عبد العزيز "24 عاما" للحادث.

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مصر 365