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جمعة يتحدث عن عودة الشارة لغالي.. والمنافسة على الدوري بعد الفوز بالدربي

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جمعة يتحدث عن عودة الشارة لغالي.. والمنافسة على الدوري بعد الفوز بالدربي جمعة يتحدث عن عودة الشارة لغالي.. والمنافسة على الدوري بعد الفوز بالدربي

"فتحي مبروك كان موفق جدا وعندما رأيت الجمهور في المران عرفت أننا سنفوز" هكذا تحدث وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 37 من الدوري المصري.

وتحدث جمعة لقناة الحياة عقب نهاية المباراة قائلا:"فتحي مبروك كان موفق جدا في إجراء تبديلات على التشكيل والمجازفة باختياراته".

وتابع"حينما رأيت عدد كبير من الجماهير في مران الفريق عرفت أن الفوز سيكون حليفنا في المباراة".

شارة القيادة

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن احتمال إعادة الأهلي شارة القيادة لحسام غالي بعد سحبه منها فهل هذا حقيقي؟

أجاب جمعة"غالي قائد فعلا وهو لا يحتاج إلى شارة حتى يكون قائدا".

وأضاف"في رأيي الشخصي أن شارة القيادة كانت تضع غالي تحت ضغط عصبي كبير وأعتقد أنه الآن يلعب بهدوء وأريحية كبيرة".

احتراف رمضان وتريزيجيه

مازال الحديث حول السبب الحقيقي خلف رفض الأهلي احتراف رمضان صبحي وتريزيجيه، فهل سوف تسمح الإدارة لهم خلال الفترة المقبلة بالرحيل أم سيبقى اللاعبان مع الفريق؟

ورد مدير الكرة قائلا:"نحن نقوم ببناء فريق لا يعقل أن أقوم ببنائه بلاعبين أعمارهم تكون 30 عاما".

وأكمل"رمضان وتريزيجيه هم نواة بناء فريق قوي للأهلي قادر على المنافسة على كل البطولات خلال الـ10 سنوات المقبلة".

المنافسة على الدوري

قلص الأهلي الفارق مع الزمالك إلى ست نقاط مع تبقى مباراتين لكل منهما على نهاية الدوري، فهل يستطيع الفريق الأحمر اللحاق بمنافسه؟

أجاب جمعة"نظريا الأمر صعب والدوري حسم للزمالك".

واستدرك"لكن ثقافة الأهلي أننا نلعب على الفوز حتى اللحظة الأخيرة".

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فيديو اليوم السابع