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عضو مجلس إدارة الأهلي: رحم الله أمي وكل أم تم التعرض لها

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عضو مجلس إدارة الأهلي: رحم الله أمي وكل أم تم التعرض لها عضو مجلس إدارة الأهلي: رحم الله أمي وكل أم تم التعرض لها

قال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي إن القلعة الحمراء أكبر من التحدث فيما يخص تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك في حق بعض أعضاء النادي.

وجاءت تصريحات وحيد بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين من دون رد في قمة الدوري المصري الممتاز.

وجه مذيع قناة الحياة سؤالا إلى عماد وحيد فيما يخص نية محمود طاهر اللجوء إلى القضاء بعد تجاوزات رئيس الزمالك في حقه من وجهة نظر النادي الأحمر.

وعقب وحيد "رحم الله أمي وأم المهندس محمود طاهر وكل أم تم التعرض لها".

ثم استدرك "الأهلي أكبر من الوقوف عند تلك الأمور".

وناشد وحيد الدولة للتدخل في الأمر، مفصحا "لا أحد يقل لي إن هذا تدخلا في الرياضة لأن الدولة تتدخل فعلا في الرياضة، وأكبر مثال على ذلك عقود اتحاد الكرة التي تراجعها وزارة الشباب والرياضة".

وعن المباراة، قال وحيد: "أشكر الدوري والمؤسسة العسكرية والداخلية".

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