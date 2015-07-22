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مبروك: مستقبلي مع الأهلي؟ أنا فقط أستمتع.. والدوري في الملعب

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مبروك: مستقبلي مع الأهلي؟ أنا فقط أستمتع.. والدوري في الملعب مبروك: مستقبلي مع الأهلي؟ أنا فقط أستمتع.. والدوري في الملعب

قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي إن مستقبله مع الفريق لايشغله كثيرا في تلك الأونة.

وجاء تصريح مبروك بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين من دون رد سجلهما مؤمن زكريا في ملعب برج العرب.

وصرح مبروك عن مستقبله "أنا لست قلقا أو أفكر في أي شيء".

وأردف "الأهلي بيتي. أنا ألبي النداء وسعيد وفخور بعملي مع الفريق".

ثم استدرك "حتى مع قطاع الناشئين أنا أستمتع بالعمل هناك. وبالتالي لست قلقا على أي حال".

وعن الدوري وهل لازال الأهلي يؤمن بحظوظه في قنص اللقب، أجاب "الدوري في الملعب".

وأتم "حتى أخر لحظة سننافس".

الزمالك يحتاج لنقطة في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام طلائع الجيش ووادي دجلة لقنص اللقب بشكل رسمي.

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