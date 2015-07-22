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طارق يحيى: لاعبو الزمالك كانوا ' مرعوبين ' من الأهلي

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طارق يحيى: لاعبو الزمالك كانوا ' مرعوبين ' من الأهلي طارق يحيى: لاعبو الزمالك كانوا ' مرعوبين ' من الأهلي

يرى طارق يحيى نجم الزمالك في الثمانينات أن فريقه السابق دخل مباراة الأهلي في حالة خوف ورعب غير مبررة.

وخسر الزمالك من الأهلي بهدفين دون مقابل ليفقد فرصة التتويج باللقب بعدما كان بحاجة لنقطة واحدة من اللقاء.

وقال يحيى في تحليله للمباراة عبر قناة الحياة: "لاعبو الزمالك دخلوا المباراة مرعوبين من الأهلي وفي حالة من الخوف الشديد".

وأضاف "قد يدخل الفريق المباراة في حالة خوف من المنافس لكن هذا يتغير بعد ربع ساعة أو أكثر، لكن ما حدث أن الفريق ظل خائفا طوال الـ90 دقيقة".

وأوضح يحيى أن فريق الزمالك لم يحضر فنيا في المباراة ولم يخلق أي فرص طوال اللقاء".

وأتم "لم أشاهد هذا الأداء الخائف من الزمالك طوال تاريخه، فهذا الفريق فكر يحتفل بلقب الدوري أمام الأهلي ولم يعمل على تحقيق هذا الأمر".

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فيديو اليوم السابع