حظك اليوم: توقعات الأبراج الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 22 يوليو تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 22 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 22 يوليو 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 22 يوليو 2015

>غالبا ما يواجه أصحاب برج الحمل مشكلات مالية فهم لا يتمتعون بكفاءة إدارة شئونهم المالية ربما ينسى صاحب برج الحمل ديونه ولكنه لا ينساها وأن كان لا يتوانى عن سدادها بصدر رحب وربما كان هذا النسيان بسبب كثرة أحلامهم وطموحاتهم المتعددة وأفكارهم الجديدة التى كثيرا ما تشغلهم وتحتل مكانا كبيرا فى عقولهم.>مولود برج الثور عنيد وكوكب الزهرة يجعله يحب الرخاء والثراء والهدوء والنعيم، حجرهم الياقوت الأزرق وأولوانهم المفضلة الأزرق ومعدنهم النحاس ويفضلون الأماكن الهادئة والساكنة يعتبر منزله قلعة ولا يعطى الفرصة لأى أحد مهما كان أن يقتحم عليه هدوءه لديه صبر كبير وقوة تحرك الجبال.>قدراته متعددة ولكنه يفقد الصبر والمثابرة، فهو يستغنى عن القديم القيم ليحصل بسرعة على الجديد البراق ويحاصره الشعور بالندم نتيجة سرعة تصرفاته وقراراته المتسرعة، وعلى الرغم من أنه يحوط نفسه بكم هائل من الأصدقاء فهو لا يشرك فى أفكاره ومشاعر العميقة إلا صديق واحد فقط يعتبره توأم نفسه.>وهب الله صاحب برج الأسد موهبة الخيال فمشاعره عميقة ويستطيع أن يعبر عنها بشكل يعكس إحساسه بداخلك فهو يستوعب ويمتص ثم يعكس ما يستوعبه بأمانه كما أن كل موقف أو ذكرى تثبت فى قلبه وعقله، ولا ينسى ما يتعلمه من أيامه فالخطأ لديه لا يتكرر مرتين، ويظهر على وجهه انطباعات مختلفة تعكس شعوره أثناء الحديث معه فسماته معبرة، ومع ذلك فهو يستطيع أن يتحكم فيها عندما يفكر فى شىء غامض.>صاحب برج الأسد عواطفه هى عدوه الوحيد كان رجل أو امرأة فهو يتصدى لكل الصعاب والمواقف والشدائد إلا الصدمات العاطفية، ولذلك عليه التأنى وعدم الاندفاع، خاصة أنه يمتلك بصيرة نفاذة تجعله يعرف أسباب أخطائه وفشله وتدله على طريق النجاح والتقدم إلى جانب أنه يسعى للمثالية وغالبا ما يوفق ويصل إليها.>علماء الفلك أكدوا مؤخرا أن هناك كوكبا يسمى البركان هو الكوكب الحقيقى الذى يؤثر على برج العذراء وليس كوكب عطارد "مع العلم أن صفات برج العذراء ستبقى خاضعة لكوكب عطارد حتى يكتشف البركان بالفعل"، وعندما يقترب هذا الكوكب من الأرض فى خلال سنوات قريبة كما تنبأ العلماء سوف يفقد كل أصحاب برج العذراء الحاليين واللاحقين، تلك الطبيعة الزئبقية وشعور القلق الذهنى والعقلى الذى ينتابهم دوما، كما أنهم سوف يكتسبون صفة الشجاعة والثقة بالنفس.>مولود برج الميزان لا يتخذ قرارا بدون أن يدرس ويحلل كل جوانبه وأسبابه ونتائجه بدقة شديدة، حتى أنه أحيانا يتنحى عن اتخاذ القرار لعدم وضوح نتائج أبحاثه، لذلك يعتبر صاحب هذا البرج من أفضل السياسيين الذين يخططون لمستقبل العالم السياسى والاقتصادى لمائة عام قادمة.>نجد التناقض الواضح فى شخصية أصحاب برج العقرب ويتجلى ذلك فى الخير والشر معا فهو اما أن يزهد فى الدنيا كالراهب أو يتعامل مع بحرية شديدة، وقد يكون هذا ناتج من طبيعته المائية وتأثره بكوكب المريخ إله الحرب، هو يسعى لامتلاك كل ما يخصه حتى النجاح أيضا، لذلك عليه التحكم فى هذه المشاعر ومعالجتها وهو مستقل وذو إرداة قوية تجعل الكثير من أصدقائه يلجأون إليه ولن يتردد فى مساعدة أحد منهم فهو يفكر ويتصرف فى وقت واحد.>طبيعته تجعله يتصدر الصفوف الأولى فى أى مجال يخوضه، ومن النادر أن تخطئ سهامه هدفها ولأن من عيوبه سرعة الغضب فنجده يبالغ فيه، كما أنه قد يبالغ فى أسلوب حياته وفى أقل التفاصيل "الأكل والشرب مثلا"، لكنه كريم جدا يعطيك دون حساب فى حالة احتياجك للمال ويوفر عليك حرج السؤال امرأة برج القوس كريمة وعطوفه جدا.>صاحب برج الجدى يحترم ويقدر الروابط العائلية حتى الشباب منهم يحرصون على مد صلة الرحم كثيرا، ويحملون الهدايا للأهل فى المناسبات، كما أنهم يخضعون للتقاليد ويحترمون الرسميات، وهو له آراء خاصة فى الحياة والدنيا وأحوالها، ومبادئه تدور حول الحق والحكمة، لديهم قلق زائد قد يؤدى بهم إلى الشعور الدائم بالخوف والكآبة، وهم إذا ما تحاشوا الانفعالات النفسية الكئيبة وشعور التشاؤم ينطلقون فى حياتهم بنشاط وحيوية ليس لهما نظير.>يتميز مولود برج الدلو بقوة الذاكرة واستعداده القوى للعلم والمعرفة وامتصاص المعلومات ويزوده اورانوس بقدرة تركيز أكبر تجعله قادرا على التقاط ما يدور حوله وحلفة كشاشة رادار، كما أنه له القدرة على خوض المجهول وامتصاص الأسرار الغامضة إلى نوع غريب من الحدس الذى يعطيهم درجة عالية من الاستبصار أو بعد النظر.>مولود برج الحوت يستقبل العواصف والأعاصير بتوازن مدهش له حاسة سادسة فى توقع الأشياء التى ستحدث، كما أن أحلامه تصدق فى أغلب الأحيان وله قوة ذاكرة خارقة، صاحب برج الحوت متقلب جدا حتى أنه نادرا ما يذوب فى حالة واحدة، قد تجده مكتئبا وحزينا وبعد فترة قليلة جدا يتحول إلى مرح وبشوش هو بداخله تناقضات غريبة ويستطيع أن يكيف نفسه على أى شىء يريده أعماقه شديد العمق والغموض كأعماق المحيط.