مرتضى: الزمالك لن يقيل مدربا عقب كل خسارة.. وأشكر كوفي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا يفكر في إقالة البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني عقب الخسارة من الأهلي في قمة الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على الزمالك في قمة الدوري اليوم الثلاثاء بهدفي مؤمن زكريا.

وقال مرتضى عقب المباراة لقناة "صدي البلد": "الزمالك لن يقيل مدربا عقب كل خسارة. هذا ليس كلاما معقولا".

وتابع "أتحفظ على بعض التغييرات التي تمت خلال المباراة، مثل مشاركة أحمد عيد عبد الملك ويوسف أوباما الذي شارك في الشوط الثاني".

واستدرك متابعا "ولكن بعض لاعبي الزمالك كانوا مميزين مثل محمد كوفي، الذي أشكره".

وأكمل "الأهلي كان مميزا في المباراة، وهناك أكثر من لاعب ظهروا بشكل جيد".

وطالب مرتضى لاعبي الزمالك بحسم التتويج بالدوري في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

وأتم "أقول لجماهير الزمالك لا تحزنوا، فنحتاج إلى نقطة واحدة من أجل الاحتفال بالدوري. وأطالب لاعبي الزمالك بحسم التتويج في المباراة المقبلة".