الزمالك: 8 لاعبين كانوا خارج المباراة

يعتقد إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك أن 8 لاعبين من الفريق الأبيض كانوا في أسوأ حالاتهم أمام الأهلي. في قمة الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي مؤمن زكريا اليوم الثلاثاء في مباراة الجولة الـ27 من الدوري.

وقال يوسف لقناة "الحياة 2" عقب المباراة: "الأهلي استحق الفوز. والزمالك تأثر بعدد من الظروف".

وتابع "8 لاعبين من الزمالك كانوا خارج المباراة. وفي المقابل كان الأهلي حاسما في البداية".

وواصل مضيفا "لم يدخل الزمالك المباراة من بدايتها مثلما فعل الأهلي. وتأثرنا بغياب لاعب هام مثل أيمن حفني وهو ما أربك حساباتنا".