في_القمة – أبرزهم مفاجأة غير متوقعة.. 3 ملامح من فوز الأهلي على الزمالك

مفاجأة ومغامرة كبيرة هي التي قام بها فتحي مبروك المدير الفني للأهلي حينما أعلن عن تشكيل فريقه للقاء القمة أمام الزمالك، ولكنه نجح في الاختبار في النهاية.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما مؤمن زكريا في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 37 من الدوري المصري.

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ويرصد FilGoal.com أبرز 3 ملامح من فوز الأهلي على الزمالك.

مفاجأة مبروك

قرر فتحي مبروك إشراك شريف حازم في كظهير أيسر ودعمه بوجود وليد سليمان وذلك لتعطيل الجبهة اليمنى القوية للزمالك والتي يتواجد فيها حازم إمام، ومصطفى فتحي، وأحيانا يدخل فيها أحمد توفيق.

ونجحت الجبهة اليسرى للأهلي في إيقاف خطورة نظيرتها اليمنى للزمالك، وكادت سيطرة لاعبو الفريق الأحمر على تلك الناحية أن تذهب مهب الريح في الشوط الثاني مع مشاركة يوسف أوباما الذي زاد من نشاطها.

لكن نجح الأهلي في النهاية في تأمين تلك الناحية وتعطيل أحد أهم مفاتيح لعب الزمالك.

سعد سمير

عرف سعد سمير مدافع الأهلي كيف يوقف خطورة مهاجم الزمالك وهدافه باسم مرسي طوال المباراة حيث لم يكن للاعب الفرسان أي خطورة تذكر عدا تسديده ركلة حرة مباشرة.

واستطاع سعد سمير أن يسبق اللاعب صاحب الـ17 هدف خلال الموسم الجاري بخطوة في كل الالتحامات ما منحه تفوق في المواقف الفردية، بالإضافة لتفوقه في الألعاب الهوائية.

"الفراشة"

أحد أروع المباريات التي قدمها باسم علي على الإطلاق هي تلك التي كانت أمام الزمالك لدرجة جعلت معلق المباراة مدحت شلبي يصفه "بالفراشة".

لاعب المقاولون السابق كان يظهر لزملائه في كل أجزاء الملعب، يقطع الكرات من لاعبي الزمالك، ويبدأ الهجوم، حتى ينتهي به الحال قرب منطقة جزاء المنافس من أجل إرسال العرضيات أو تمريرها للقادمين من الخلف.

وذلك هو ما حدث أثناء تسجيل الهدف الأول للأهلي، حيث انطلق باسم من الناحية اليمنى وأرسل عرضية انتهت في النهاية بتسديدة من مؤمن زكريا في شباك أحمد الشناوي.