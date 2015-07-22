رمضان صبحي يعتذر للزمالك

قدم رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب اعتذاره إلى نادي الزمالك وجماهيره، عقب استعراضه بالكرة خلال مباراة قمة الدوري المصري. والذي سبب أزمة نتج عنها طرد حازم إمام.

رمضان استعرض مهاراته أمام قائد الزمالك ليغضب الأخير ويعتدي عليه بالضرب دون كرة.

الأمر لم يتوقف عند الطرد، وكاد أن يتطور لمشادة بين اللاعبين داخل الملعب.

وطلب الجهاز الفني للأهلي من رمضان تقديم الاعتذار عن استعراضه بالكرة.

وقال رمضان صبحي للصحفيين: "اعتذر للزمالك وجماهيره، والحركة خرجت مني بشكل تلقائي".

وتابع "الزمالك فريق كبير، واحترمه. ولم أقصد أي إساءة له أو لجماهيره".