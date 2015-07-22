إسماعيل يوسف: رمضان صبحي؟ الأهلي والزمالك لن يتأثرا بـ ' ولد صغير '

قدم إسماعيل يوسف مدير الكرة في الزمالك التهنئة للأهلي عقب فوز الفريق الأحمر بقمة الدوري المصري اليوم الثلاثاء بهدفي مؤمن زكريا. نافيا وجود أزمة بسبب رمضان صبحي.

رمضان استعرض مهاراته أمام قائد الزمالك ليغضب الأخير ويعتدي عليه بالضرب دون كرة، ويُطرد من الملعب.

الأمر لم يتوقف عند الطرد، وكاد أن يتطور لمشادة بين اللاعبين داخل الملعب.

وقال يوسف لقناة "الحياة 2" عقب المباراة: "ليس من المقبول أن يقف لاعب على الكرة بهذه الطريقة".

وتابع "فتحي مبروك مدرب الأهلي نفسه لم يعجبه الموقف وعنف اللاعب".

وواصل متما "الكرة مكسب وخسارة، والأهلي والزمالك لن يتأثرا بأفعال ولد صغير".