علاء عبد الصادق: وجهة نظري.. فتحي مبروك لازم يكمل مع الأهلي

قال علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة في الأهلي إن رأيه الشخصي هو ضرورة استمرار فتحي مبروك مديرا فنيا للشياطين الحمر.

وجاءت تصريحات عبد الصادق عبر قناة الحياة بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين من دون رد.

وصرح عبد الصادق "فتحي مبروك أثبت نفسه وقدم الكثير للفريق منذ تولى المسؤولية الفنية".

وتابع "في رأيي الشخصي يجب أن يستمر فتحي مبروك مع الأهلي في الموسم المقبل".

وعن الفوز على الزمالك، صرح عبد الصادق "أعتقد أن الهدف الحقيقي الذي تحقق كان رد اعتبار الفريق بعد الضغط والهجوم الذي تعرض له في بداية الموسم".