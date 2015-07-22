"الاستشعار عن بعد": القمر الأمريكى land sat طمأننا على قناة السويس الجديدة

التقطت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد التابعة لوزارة البحث العلمى المصرية، صورة لقناة السويس والمنطقة المحيطة بها للتعرف على مدى التغدق بها أو تسرب المياه أسفل الرمال وتشعبها بها حيث أظهرت الصورة اختفاء التغدق بشكل كبير.

وقال الدكتور علاء النهرى نائب رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة التقطت الصورة بواسطة القمر الصناعى الأمريكى لاندسات 8 "land sat 8، حيث أكدت اكتمال العمل بمشروع القناة الجديدة دون وجود أية معوقات فنية بالمشروع مع التخلص من المياه التى تسببت فى تغدق بعض الأراضى شرق القناة.

وأشار الدكتور علاء النهرى إلى أن الهيئة حذرت في وقت سابق من اتساع نطاق التغدق بمحيط القناة الجديدة مع زيادة عمليات الحفر المبتل بغية الوصول إلى أقصى درجات النجاح فى هذا المشروع لكن الصورة الحالية تؤكد انحصار نطاق التغدق.

وأوضح الدكتور علاء النهرى أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء خصصت جزءًا كبيرًا من ميزانية الدراسات والبحوث بها لهذا المشروع ودراسته.

وكان "اليوم السابع"، قد انفرد بنشر مجموعة من الصور والخرائط لقناة السويس قبل وبعد حفر التفريعة الجديدة للقناة التقطتها الهيئة خلال الأقمار الصناعية، حيث شددت الهيئة في ذلك الوقت على أهمية التغلب على هذه الآثار الجانبية لمياه التغدق حتى لا تتأثر البنية الأساسية أو الأنفاق المزمع إنشاؤها أو الأراضى الزراعية المجاورة وبالفعل تم ذلك.

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