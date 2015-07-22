مدير أمن القاهرة: استنفار أمنى لتأمين احتفالات الجماهير بعد القمة

أكد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن هناك استنفارا أمنيا مكثفا فى كافة شوارع وميادين ومحاور العاصمة لتأمين احتفالات الجماهير، التى من المتوقع خروجها للشوارع للاحتفال بالفوز عقب انتهاء مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك.

وأشار مدير أمن القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه يقود حاليا جولات ميدانية فى كافة شوارع وميادين العاصمة لتفقد الإجراءات الأمنية وانتشار القوات فى كافة الميادين والمحاور، مؤكدا أنه حاليا يتفقد منطقة وسط البلد وميدان التحرير للتأكد من استنفار القوات وتنفيذ بنود خطط التأمين.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن قوات التدخل السريع، وأوناش المرور، ودوريات الشرطة، تجوب الشوارع للتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام.

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