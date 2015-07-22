أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدير أمن القاهرة: استنفار أمنى لتأمين احتفالات الجماهير بعد القمة

Google+ Print
مدير أمن القاهرة: استنفار أمنى لتأمين احتفالات الجماهير بعد القمة مدير أمن القاهرة: استنفار أمنى لتأمين احتفالات الجماهير بعد القمة
أكد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن هناك استنفارا أمنيا مكثفا فى كافة شوارع وميادين ومحاور العاصمة لتأمين احتفالات الجماهير، التى من المتوقع خروجها للشوارع للاحتفال بالفوز عقب انتهاء مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك.

وأشار مدير أمن القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه يقود حاليا جولات ميدانية فى كافة شوارع وميادين العاصمة لتفقد الإجراءات الأمنية وانتشار القوات فى كافة الميادين والمحاور، مؤكدا أنه حاليا يتفقد منطقة وسط البلد وميدان التحرير للتأكد من استنفار القوات وتنفيذ بنود خطط التأمين.

وأضاف اللواء خالد عبد العال، أن قوات التدخل السريع، وأوناش المرور، ودوريات الشرطة، تجوب الشوارع للتصدى لأى محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365