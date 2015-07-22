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المباحث: شاب وضع كيس بلاستيك أسفل ماكينة صرف بنك الشيخ زايد قبل انفجارها

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المباحث: شاب وضع كيس بلاستيك أسفل ماكينة صرف بنك الشيخ زايد قبل انفجارها المباحث: شاب وضع كيس بلاستيك أسفل ماكينة صرف بنك الشيخ زايد قبل انفجارها
أظهرت المعاينة الأولية لرجال المفرقعات ومباحث الجيزة حقيقة انفجار قنبلة أمام بنك التعمير والإسكان بالشيخ زايد، حيث تبين أن شخصا ألقى القنبلة أسفل ماكينة الصراف الآلي وفر هاربا.

وأضافت تحريات المباحث بإشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، مفتش قطاع أكتوبر، ومناقشات شهود العيان أن شابا وضع كيس بلاستيك أسفل الماكينة وانصرف ووقع الانفجار بعدها بدقائق.

ويجرى الآن خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، الفحص اللازم لمعرفة مكونات القنبلة، خاصة أنه لم يتم العثور على أية آثار لها، وأسفر الانفجار عن تحطم ماكينة الصراف الآلى، التى تبعد عدة أمتار عن مكان تمركز أفراد حراسة البنك دون إصابات.

كان قد سمع دوى انفجار، منذ قليل، أمام بنك التعمير والإسكان بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية ومباحث الجيزة لفحص البلاغ.


>- انفجار أمام أحد البنوك بالشيخ زايد وتحطم ماكينات الصرف

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