تفحم 5 سيدات وإصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين بـ"صحراوى قنا"

شهد طريق قنا الأقصر الصحراوى أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، مساء اليوم الثلاثاء، حادثا مروعا بعد تصادم سيارتين وانفجار إحداهما ووفاة 5 سيدات من مستقليها وتفحم جثثهم.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة بيجو وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، ما أدى إلى انقلاب السيارتين واشتعال النيران بالسيارة البيجو وانفجارها و 5 سيدات كن فى السيارة وتفحم جثثهن بعد أن تعثر خروجهن من السيارة، فيما أصيب 10 آخرين مابين حروق وكدمات وكسور.

انتقلت قوات الدفاع المدنى والإسعاف وجارى نقل المصابين والجثث إلى المستشفى العام لتلقى العلاج والتعرف على هويتهم.