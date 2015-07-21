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قصة مصورة.. العيد “نص” فرحة مع مترو الأنفاق

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قصة مصورة.. العيد “نص” فرحة مع مترو الأنفاق قصة مصورة.. العيد “نص” فرحة مع مترو الأنفاق

طفلان داخل عربة مترو الأنفاق

ثلاثة أيام تفرح فيها البيوت المصرية، بعد صيام 30 يومًا في شهر رمضان الكريم، تخرج العائلات للتنزه، الأطفال يلهون مرحًا في شوارع القاهرة بشتى الطرق، تتجلى مظاهر السعادة على وجوههم، منذ الدقائق الأولى لصلاة عيد الفطر المبارك.

غالبًا ما يستخدم المصريون مترو الأنفاق في تحركاتهم داخل العاصمة المزدحمة «القاهرة» للانتقال من مكان لآخر، وقد يقرر البعض الابتعاد عن استخدام المترو كوسيلة مواصلات خلال العيد،  نظرًا لازدحامه، ولما قد يواجه من مضايقات بعض الشباب، وسط «تسيب» أمني  بعدد من المحطات، وفي النقيض تمركزهم بشكل مكثف في محطات بعينها لأوقات محدودة.

تصوير: شمس الدين مرتضى‎

 

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