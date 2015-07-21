تعزيزات وأسلحة للحوثيين فى عدن قادمة من محافظة أبين

ذكرت صحيفة عدن الغد الإلكترونية أن الحوثيين أرسلوا تعزيزات لميليشياتهم فى منطقة المعاشيق عن طريق منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين .

وأوضحت الصحيفة أن التعزيزات تم نقلها على متن زوارق بحرية و تشمل أسلحة خفيفة و متوسطة.

>وتقع منطقة شقرة على ساحل محافظة أبين المجاورة لعدن فيما تقع منطقة معاشيق فى مديرية كريتر بعدن ويقع فيها قصر الرئاسة .

يذكر أن المقاومة الشعبية المدعومة بقوات موالية للشرعية حررت محافظة عدن إلا من جيوب للحوثيين تحاصرها المقاومة ويتم تطهيرها الآن .. وكانت ميليشيات الحوثيين قد سيطرت على شقرة بعد أيام من حربها على المحافظات الجنوبية .

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