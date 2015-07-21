في_القمة – أبرزهم اختفاء وسط الملعب.. 3 ملامح من هزيمة الزمالك أمام الأهلي

احتاج الزمالك لنقطة واحدة فقط من مباراته أمام الأهلي ليتوج بالدوري رسميا، لكن تأجل حسم لقب المسابقة لحين إشعار آخر عقب الهزيمة في دربي الكرة المصرية.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 37 من الدوري والتي أقيمت يوم الثلاثاء بملعب برج العرب.

#في_القمة – أبرزهم مفاجأة غير متوقعة.. 3 ملامح من فوز الأهلي على الزمالك

ويرصد FilGoal.com أبرز 3 ملامح أدت لهزيمة الزمالك أمام الأهلي.

وسط الملعب

اختفى وسط ملعب الزمالك كليا خلال المباراة ويمكن تقسيم ذلك إلى نصفين، أولهما هو عدم وجود أي إمداد لباسم مرسي بالتمريرات أو البينيات.

وعدم نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم أثر كثيرا على مردود الفريق الأبيض عند الهجمات المرتدة فلم تكن هناك خطورة على مرمى شريف إكرامي.

أما النصف الثاني فهو أن وسط الملعب الزمالك ترك لاعبو الأهلي يسلمون ويتسلمون الكرة بأريحية كبيرة وفي بعض الأحيان ظل لاعبو الفريق الأحمر يتناقلون الكرة وسط مشاهدة من لاعبي الفريق الأبيض.

كل هذا منح الأهلي سيطرة كبرى على وسط ملعب المباراة ما أدى في النهاية لتسييره اللقاء كما يريد.

أين باسم مرسي؟

اختفى باسم مرسي تماما خلال المباراة ولم يظهر إلا أثناء تسديد ركلة حرة مباشرة، واستسلم للرقابة اللصيقة التي فرضها عليه سعد سمير.

ففي بداية المباراة اضطر باسم للعودة إلى وسط الملعب من أجل الهروب من رقابة سعد سمير، وحتى مع مشاركة عبد الله سيسيه لم يستطع الأول الظهور أو تهديد مرمى الأهلي.

عدم استغلال المساحات

خلال شوط اللقاء الأول سيطرت الناحية اليسرى للأهلي على نظيرتها اليمنى للزمالك، مما اضطر جوزفالدو فيريرا في الشوط الثاني للدفع بيوسف أوباما ليلعب بجناحين يمتازان بالسرعة.

فأوباما مع مشاركته ذهب للعب في الناحية اليمنى وانتقل مصطفى فتحي إلى الناحية اليسرى لاستغلال المساحات الخالية خلف باسم علي الذي كان يتقدم كثيرا للهجوم.

لكن فشل الزمالك في استغلال تلك المساحات ما أدى للجوء لاعبيه إلى الاختراق من العمق الذي في الأصل كان يعاني بسبب سيطرة الأهلي على وسط الملعب ما أدى للهزيمة في النهاية.