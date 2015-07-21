وقف خطباء الجمعة لغير الحاصلين على الشهادة الأزهرية بالبحر الأحمر

قررت مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وقف تراخيص عددا من أئمة المساجد غير الحاصلين على الشهادات الأزهرية من ممارسة الخطابة فى مساجد المحافظة.

وصرح الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أن تم وقف تراخيص خطباء الجمعة الغير حاصلين على الشهادة الأزهرية، مؤكداً بأن المديرية تطبق تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

وأوضح بأن المديرية تقوم بتطبيق الضبطية القضائية لضبط الأئمة الذين يمارسون الخطابة من غير الحاصلين على الشهادة الأزهرية، لافتا إلى أن لجنة الضبط القضائى تقوم بضبط من يصعد المنبر بدون ترخيص، مؤكداً أن لجنة الضبط القضائية مكونة من مجموعة من مشايخ الأوقاف بقيادة مدير الدعوة وتقوم بالمرور على المساجد يوم الجمعة.