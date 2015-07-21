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السيطرة على حريق شب فى سيارة نقل محملة ببوتاجاز فى بنى سويف

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السيطرة على حريق شب فى سيارة نقل محملة ببوتاجاز فى بنى سويف السيطرة على حريق شب فى سيارة نقل محملة ببوتاجاز فى بنى سويف
تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف اليوم الثلاثاء من إخماد حريق شب فى إحدى سيارات النقل المحملة بأسطوانات البوتاجاز عند مدخل قرية بأروط التابعة لمركز بنى سويف.

وتلقت شرطة نجدة بنى سويف اخطارا من الاهالي باشتعال النيران في سيارة نقل تحمل لوحات رقم و ر ج 1379 محملة بأنابيب البوتاجاز بمدخل القرية.

وعلى الفور انتقلت سيارة من الحماية المدنية وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى صندوق السيارة المحمل بالأنابيب.

دلت التحريات الأولية أن سبب النيران يعود إلى حدوث ماس كهربائى بمحرك السيارة فضلا عن درجة حرارة الجو المرتفعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365