5 أشقاء يقتلون مواطنا بالدقهلية لممارسته اللواط مع أحدهما لعدة سنوات

تمكن رجال مباحث أجا بالدقهلية من كشف غموض مقتل عامل أربعينى بإحد قرى مركز أجا عقب 48 ساعة من العثور على جثته بإحدى الأراضى الزراعية، حيث قام 5 أشقاء بقتله لممارسته اللواط مع أحدهم لعدة سنوات ثم افتضاح أمره فى قريته.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثمان ماهر ع ا، بأرض زراعية بزمام قرية "صهرجت الصغرى"، دائرة المركز، ووجود جرح قطعى بمؤخرة الرأس من الخلف، ونقل الجثمان إلى مستشفى أجا المركزى.

وقرر شقيقه بأن المتوفى حضر للقرية لقضاء إجازة عيد الفطر مع عائلته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وتم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز، بقيادة الرائد فكرى شعير، رئيس مباحث أجا.

وقد أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشقاء وجميعهم يقيمون بذات القرية لاكتشافهم ارتباط المجنى عليه بعلاقة جنسية بأحد المتهمين، وقيامه بلواطه منذ عدة سنوات برضاه، وافتضاح أمر تلك العلاقة بين أهالى القرية - الأمر الذى أثار غضبهم ورغبتهم فى الانتقام منه، فاتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قيام ذلك المتهم باستدراجه بحجة ممارسة الجنس معه بالأرض الزراعية، المعثور عليه بها، وقاموا بالتخلص منه بالقتل.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط جميع المتهمين عدا الخامس، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الواقعة وهى عبارة عن (سنجة) و(فأس صغيرة الحجم) بقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان الواقعة، كما تم ضبط قطعة من ملابس المجنى عليه على طريق مجاور للمكان.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة وجارى العرض على النيابة بالمتهمين.