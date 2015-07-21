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بالصور.. السيطرة على حريق قبل أن يلتهم 7 منازل بالبلينا سوهاج

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، على حريق شب فى منزل قديم مشيد بالطوب اللبن بشارع الجمهورية، وامتد حتى أسطح 6 منازل أخرى دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى، نائب المدير للجنوب، يفيد بنشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد محمود حسن، رئيس فرع بحث الجنوب، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم، وكيل فرع البحث، والرائد محمد أبوالعطا، رئيس مباحث مركز البلينا، نشوب الحريق فى ملك إبراهيم.م.إ وامتد لأسطح 6 منازل أخرى، ونتج عن ذلك احتراق كمية من البوص دون وقوع خسائر بشرية.

وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
>وقد رفض أصحاب المنازل الستة تحرير محضر بالواقعة، نظرا لعدم حدوث خسائر جسيمة بمنازلهم وانحصرت فى بعض البوص المشون أعلى المنازل.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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