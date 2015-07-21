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مصرع "محسن الفضالى" أبرز اعضاء تنظيم خراسان الإرهابى غارة بسوريا

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مصرع "محسن الفضالى" أبرز اعضاء تنظيم خراسان الإرهابى غارة بسوريا مصرع "محسن الفضالى" أبرز اعضاء تنظيم خراسان الإرهابى غارة بسوريا
أكد مسئولون أمريكيون اليوم مصرع محسن الفضالى أحد أبرز اعضاء تنظيم خراسان الإرهابى خلال غارة أمريكية على سوريا مؤخرا .

ونقلت ايه بى سى نيوز الأمريكية عن المسئولين قولهم " أن الفضالى لقى مصرعه فى أوائل الشهر الجارى ، وأنه من المتوقع أن يصدر البنتاجون فى وقت لاحق اليوم بيانا رسميا بهذا الصدد" .
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