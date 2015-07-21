مصرع "محسن الفضالى" أبرز اعضاء تنظيم خراسان الإرهابى غارة بسوريا

أكد مسئولون أمريكيون اليوم مصرع محسن الفضالى أحد أبرز اعضاء تنظيم خراسان الإرهابى خلال غارة أمريكية على سوريا مؤخرا .

ونقلت شبكة ايه بى سى نيوز الإخبارية الأمريكية عن المسئولين قولهم " أن الفضالى لقى مصرعه فى أوائل الشهر الجارى ، وأنه من المتوقع أن يصدر البنتاجون فى وقت لاحق اليوم بيانا رسميا بهذا الصدد" .

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