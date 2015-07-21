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وزيرة التضامن: بابى مفتوح لمؤسسات المجتمع المدنى وسأدرس شكوى "ماعت" بنفسى

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وزيرة التضامن: بابى مفتوح لمؤسسات المجتمع المدنى وسأدرس شكوى "ماعت" بنفسى وزيرة التضامن: بابى مفتوح لمؤسسات المجتمع المدنى وسأدرس شكوى "ماعت" بنفسى
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن بابها مفتوح لكافة المؤسسات المدنية، والجمعيات الأهلية، التى تعمل وفقًا للقانون، وأنها حريصة على تقديم كافة الدعم والمساعدة لها، حتى تؤدى دورها فى خدمة المجتمع والمواطنين.

وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها طلبت تقريرًا من إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة، عن الشكوى التى تقدمت بها مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" للوزارة، بشأن مشروع الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، وستبحث الشكوى بنفسها.

كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قد أصدرت بيانًا اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها ستتقدم ببلاغ للنيابة، ضد وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب عدم الرد على المشروع بالرفض أو بالموافقة، متهمة مديرية التضامن بدار السلام، بالتسبب فى فقدان المشروع.

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>http://www.youm7.com/story/2015/7/20/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%BA/2271883#.Va6fUfmqqko

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