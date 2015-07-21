وزيرة التضامن: بابى مفتوح لمؤسسات المجتمع المدنى وسأدرس شكوى "ماعت" بنفسى

وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها طلبت تقريرًا من إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة، عن الشكوى التى تقدمت بها مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" للوزارة، بشأن مشروع الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، وستبحث الشكوى بنفسها.
كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قد أصدرت بيانًا اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها ستتقدم ببلاغ للنيابة، ضد وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب عدم الرد على المشروع بالرفض أو بالموافقة، متهمة مديرية التضامن بدار السلام، بالتسبب فى فقدان المشروع.
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