تسمم 68 شخصًا إثر تناولهم وجبة فاسدة في بني سويف

تسمم أكثر من 68 شخصًا، من مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، عقب تناول وجبة عشاء بأحد الأفراح.

تلقي اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مدير مستشفي سمسطا المركزي، يفيد بوصول العديد من حالات التسمم في وقت واحد وجميعهم مقيمون بمدينة سمسطا.

بعد عمل التحريات اللازمة تبين أن المصابين تناولو وجبة عشاء أثناء مشاركتهم في أحد الافراح مساء امس وظهر عليهم علامات التسمم اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن معظم حالات التسمم الغذائى بمستشفى سمسطا المركزي خرجت ولم يتبقى سوى 26 حالة تحت الرعاية الطبية الكاملة وأن حالتهم بسيطة ومستقرة ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا أن المستشفى استقبل صباح اليوم حالات التسمم الناتجة عن تناول وجبة غذاء بحفل زفاف بمدينة سمسطا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية حيالهم و تم وضعهم بقسم الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية وتعليق المحاليل اللازمة لهم.