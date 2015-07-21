أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تسمم 68 شخصًا إثر تناولهم وجبة فاسدة في بني سويف

Google+ Print
تسمم 68 شخصًا إثر تناولهم وجبة فاسدة في بني سويف تسمم 68 شخصًا إثر تناولهم وجبة فاسدة في بني سويف

أرشيفية

تسمم أكثر من 68 شخصًا، من مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، عقب تناول وجبة عشاء بأحد الأفراح.

تلقي اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مدير مستشفي سمسطا المركزي، يفيد بوصول العديد من حالات التسمم في وقت واحد وجميعهم مقيمون بمدينة سمسطا.

بعد عمل التحريات اللازمة تبين أن المصابين تناولو وجبة عشاء أثناء مشاركتهم في أحد الافراح مساء امس وظهر عليهم علامات التسمم اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن معظم حالات التسمم الغذائى بمستشفى سمسطا المركزي خرجت ولم يتبقى سوى 26 حالة تحت الرعاية الطبية الكاملة وأن حالتهم بسيطة ومستقرة ومن المقرر خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا أن المستشفى استقبل صباح اليوم حالات التسمم الناتجة عن تناول وجبة غذاء بحفل زفاف بمدينة سمسطا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية حيالهم و تم وضعهم بقسم الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج والاسعافات الأولية وتعليق المحاليل اللازمة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا