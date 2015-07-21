الممثلة هبة داغر: هذا رأيي بهيفا وهبي وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم

هبة داغر شخصية فنية جديدة انضمت إلى عالم الدراما لأوّل مرة عبر مسلسل "العراب ـ نادي الشرق"، ولعبت دور حبيبة "جاد" (باسل خياط) في المسلسل. تعلم هبة أنه لا يزال ينقصها الكثير لتصنّف نفسها ممثلة صفّ أول، في وقت ترفض أن تتمثل بأخرى كسيرين عبد النور مثلاً، وتؤكّد أنّ الجمال ليس هو العامل الوحيد الذي يُساعد على الاستمرار.

هبة زارت مكاتب "سيدتي" وكانت معها هذه الدردشة:

بداية، أخبرينا من هي هبة داغر، ومن أين أتت إلى عالم التمثيل؟

من برنامج كوميدي بعنوان "مش معقول"، الذي كان يُعرض على محطة "otv"، ومن عرض الأزياء، أتيت إلى مسلسل "العراب_نادي الشرق"، ولعبت دور الفتاة "يارا"، التي تكون حبيبة باسل خياط الذي يُدعى "جاد" في المسلسل، وهم أفراد عائلة سورية، وأنا الوحيدة اللبنانية. أكون في المسلسل رسامة، من أب فرنسي وأمّ لبنانية، تعيش في أبو ظبي، وهي متحرّرة ومستقلّة.

ألا تعتقدين أنك دخلت الدراما العربية والرمضانية بالأخصّ من بابها العريض؟

تلقيت مسبقاً عروضاً كثيرة، وكنت أرفضها كلها، وانتظرت لكي يأتي الدور المناسب لي. بصراحة، اقترحت اسمي خبيرة المظهر مايا حداد، فوافق المخرج حاتم علي، ثمّ قمنا بتجربة على اللوك فقط.

هل كنت تشعرين في يوم من الأيام بأنك ممثلة؟

كنت في يوم من الأيام أريد أن أتّجه إلى هذا الأمر، وانتظرت العمل المناسب.

وما هو العمل المناسب برأيك؟

(تضحك) ما أقوم به أعتقد أنه عمل مناسب.

أتتك فرصة عربية للمشاركة في مسلسل عربي، ألا تعتقدين أنها فرصة؟

بالطبع، هي فرصة كبيرة بالنسبة لي، ومن الصعب جداً أن أقف بوجه ممثلين كبار. كانت مسؤولية كبيرة عليّ، ولكن الحمد الله قطعتها، وكانت التجربة بمثابة امتحان لي، وأعتقد أنني نجحت فيه.

هل شعرت بالخوف من الوقوف أمام باسل خياط وجمال سليمان؟

كان لهما رهبتهما، لا خوفاً من شخصيّتهما، بل من ناحية تمثيلهما، فهما شخصان يملكان خبرة كبيرة في هذا المجال، فيما بالنسبة لي هي أول تجربة. لكنهما ساعدانني، والمخرج سهّل عليّ الكثير من الأمور.

كم كان لـ"هبة" من مشاهد في الحلقة الواحدة؟

كنت أظهر في مشهد أو مشهدين خلال الحلقة الواحدة.

هل أخذت حقك؟

نعم، أخذت حقي، وكفاية.

من أخذ حقه أكثر من غيره؟

طبعاً، الأبطال جمال سليمان وأمل بشوشة وباسم ياخور، ولكن اخذت حقي كأول مسلسل لي وأول تجربة. طوال الوقت كنت أمثل أمام باسل خياط كونني حبيبته، كما جمعني مشهد واحد مع جمال سليمان وباسم ياخور.

ماذا أضافت إليك هذه التجربة؟

لا أنكر أنّ العمل مع حاتم علي جعلني أقطع شوطاً كبيراً في عالم التمثيل، لأنّ الغلط معه ممنوع، ولا يمكننني الآن العودة إلى الوراء، وصار عليّ التركيز في اختيار أدواري المقبلة.

نقاطعها (هل تعتبرين نفسك أصبحت ممثلة "رقم واحد" لتنتقي أعمالك؟)

لم أعتبر نفسي ممثلة "رقم واحد"، وأيّ ممثل يبقى بحاجة إلى أن يتعلّم أموراً جديدة. وكون برنامجي كوميدي، ويُعدّ من أصعب الأعمال التمثيلية، فإنّ الممثل الكوميدي يستطيع بسهولة أن يكون في الدراما.

ألا تشعرين بأنّ الساحة تضمّ الكثير من الممثلات؟

نعم، ولكن الجميع يرى أنّ الساحة تقوم على بعض الأسماء، مثل هيفا وهبي ونادين نسيب نجيم، وهما أثبتتا نفسيهما، والناس أحبوهما.

هل من الممكن أن تصبحي مثل سيرين عبد النور؟

لا أحبّ أن أتمثل بأحد، ومن ينجح هو من يستطيع أن يكون مختلفاً عن غيره. ومن يقلدّ يفشل. يمكن أن تتعلم من غيرك، وهذا ليس خطأ، ولكن لا يمكننا أن ننكر أن الجمال يساعد، من دون أن يكون شرطاً.

هل نجحت سيرين برأيك في 24 قيراط؟

لم أتابعه. لقد تابعت هيفا، لأنني أحبها بشكل شخصي، وأحببت أن آخذ فكرة عن عملها الجديد بعد مسلسلها "كلام على ورق" لأرى الاختلاف الذي تقوم به هيفا.

هل تجدين هيفا ممثلة جيدة؟

طبعاً، رائعة، وهي طبيعية جداً.

من مثلك الأعلى من الممثلات؟

سيرين شاطرة، ونادين أيضاً، وأنا بشكل شخصي أحبّ هيفا بالغناء والتمثيل. ومن الممثلات العربيات أحبّ غادة عبد الرازق ويسرا أراها "lady".

ومن الرجال، يلفتني عمار شلق، وأتمنى أن ألعب دوراً معه. ومن العالم العربي، اجتمع أكبر النجوم في مسلسل "العراب_نادي الشرق"، وأحب أن أمثل مع أيّ أحد لديه خبرة، لأنني سأتعلم الكثير.

هل التمثيل صعب؟

نعم ليس سهلاً.

هل تمثلين في حياتك؟

كلا.

أيّ الممثلات تحاولين تجنّبها؟

ولا واحدة.

ألا تشعرين بأنك ستقومين بمشاكل في ما بعد؟

طالما هناك ثقة بالنفس فلن أقوم بهذا الأمر.

لاحظنا عمليات النفخ التي كانت ظاهرة في المسلسلات، فهل أجريت أيّ عملية تجميل؟

لم أقم بأيّ عملية تجميل، وعندما أقوم بإجرائها ستكون أول من يعلم بهذا الأمر.

من ظهرت من دون مكياج؟

أنا ظهرت من دون مكياج.

هيفا ارتدت ثياباً غالية، ألم تُبالغ في الأمر؟

هيفا يحق لها أن ترتدي ما تريد.

ما الدور الذي تحبّين أن تلعبيه؟

لا قصة معيّنة في رأسي، ولكن عندما تكون القصّة تشبهني فلن أترددّ في قبول العمل.

ما رأيك بوجهة نظر الناس؟

كانت جيدة.

ما جديدك؟

قريباً، بطولة فيلم لبناني جديد، والتصوير في آخر شهر سبتمبر مع أبطالٍ كلّهم من لبنان.

هل تفكرين في الغناء؟

من الممكن أن أدخل عالم الغناء، ومن الممكن أن أغنّي "جينيريك" فيلمي الجديد الذي سيكون من إنتاج لبناني.

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