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أصالة تسحب كلامها وتعتذر عن مدحها رامز جلال

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أصالة تسحب كلامها وتعتذر عن مدحها رامز جلال أصالة تسحب كلامها وتعتذر عن مدحها رامز جلال

الثلاثاء 21-07-2015 20:31

اعتذرت الفنانة أصالة من خلال تغريدة كتبتها على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، من جمهورها لأنها سبق ومدحت الممثل رامز جلال وبرنامجه الرمضاني "رامز واكل الجو".
 

كما اعتذرت أصالة من كل شخص تعرّض للأذى من قبل رامز، فجاء في تغريدة أصالة: لأول مرة في حياتي بدي اسحب كلامي اللي قلته عن رامز جلال وبدي اعتذر من كل شخص انجرح منه وزعل مني لأني مدحت فيه وأنا مرة تانية بعتذر".
 

وكانت أصالة قد سبق وعبّرت عن إعجابها برامز، من خلال مقابلة أجرتها على قناة "الأم بي سي"، مؤكدة أنه يتميز بخفة دم، وقدرة على تحمّل الضرب من ضحاياه الفنانين، كما وصفت برنامجه بالطريف من خلال تغريداتها على موقع "تويتر".
 

وقد تعرضت أصالة للكثير من الانتقادات من قبل متابعينها، بسبب رأيها برامز، مستغربين إعجابها به وبالبرنامج، ما دفعها إلى سحب كلامها والاعتذار عن رأيها به.

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سيدتي