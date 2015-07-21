الأهلي مع مؤمن.. القمة ' تحت السيطرة '

سجل مؤمن زكريا هدفين للأهلي في شباك فريقه السابق الزمالك، ليقود الشياطين الحمر لحسم قمة الجولة الـ37 من الدوري المصري بنتيجة 2-0.

الزمالك استمر في صدارة الدوري برصيد 84 نقطة، ولايزال يحتاج نقطة لحسم التتويج.

فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة في الوصافة.

سجل مؤمن هدفين في الدقيقتين 31، و81.

الأهلي مسيطر

بدأ فتحي مبروك المدير الفني للأهلي المباراة بتأمين دفاعي. معتمدا على سعد الدين سمير ومحمد نجيب وشريف حازم وعاونهم باسم علي ووليد سليمان.

ولعب عماد متعب مهاجما وحيدا، وجلس رمضان صبحي وعمرو جمال ومحمود تريزيجيه على الدكة.

فيما بدأ جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك المباراة معتمدا على تشكيله المعتاد، بثلاثي الوسط إبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف.

وقاد باسم مرسي الهجوم أمام أحمد عيد عبد الملك، ومصطفى فتحي الذي شارك في الدقائق الأخيرة بعد إصابة أيمن حفني خلال تدريبات الإحماء.

بدأت المباراة بسيطرة أهلاوية حتى أول ربع ساعة لكن دون خطورة على مرمى أحمد الشناوي. لكن بدأ الزمالك بتدارك الموقف بعد ربع ساعة.

وسدد أحمد عيد عبد الملك أول تصويبة بين القائمين والعارضة ضعيفة للغاية في يد شريف إكرامي.

في الدقيقة 18 كان أول تهديد للأهلي بتصويبة مؤمن زكريا من داخل منطقة الجزاء، كادت تهز شباك الزمالك لولا تحرك القائم قليلا فمنع تقدم الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 25 اختراق زملكاوي من مصطفى فتحي جناح الفريق وصوب بيمينه أعلى العارضة.

في الدقيقة 32 يسجل مؤمن زكريا هدف الأهلي الأول باستلام داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من أحمد توفيق في تشتيت عرضية باسم علي.

يا واد يا مؤمن

لم تقل سيطرة الأهلي في الشوط الثاني، بالعكس.

وكاد مؤمن أن يسجل الثاني مستغلا خطأ من كوفي الذي فشل في ترويض تمريرة من الشناوي. ولكنه سدد خارج المرمى.

تدخل فيريرا، وأشرك يوسف أوباما بدلا من أحمد عيد عبد الملك.

لم يحدث جديد، وسدد متعب كرة قوية في الدقيقة 61، ارتطمت بالدفاع واتجهت لخارج الملعب.

شارك رمضان صبحي بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 63. وبعدها نزل عمرو جمال بدلا من متعب.

عاد فيريرا للتدخل، وأشرك عبد الله سيسيه بدلا من معروف يوسف.

ولكن الأهلي سيطر تماما على وسط الملعب، وتوغل رمضان صبحي بكرته داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 76 ومرر لمؤمن الذي سدد خارج المرمى.

أجرى الزمالك أخر تغييراته بنزول طارق حامد بدلا من أحمد توفيق.

وقتها كان يستعد تريزيجيه للمشاركة بدلا من مؤمن زكريا، ولكن الأهلي حصل على خطأ من خارج منطقة الجزاء. فتركه فتحي مبروك لتنفيذه.

نفذه مؤمن، وسجله ببراعة على يمين الشناوي.

وشارك تريزيجيه، لتستمر سيطرة الأهلي على وسط الملعب وسط استسلام الزمالك تماما.

واضطر حكم المباراة لإشهار بطاقة حمراء في وجه حازم إمام قائد الزمالك، بعدما ضرب رمضان بدون كرة. بعد فاصل مهاري من نجم الأهلي الشاب.

بعدها مباشرة، انتهت المباراة بفوز الأهلي 2-0.