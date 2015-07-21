غالي يوضح.. تعليمات مبروك للفوز على الزمالك

أوضح حسام غالي لاعب وسط الأهلي تعليمات فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر في مباراة الزمالك.

وجاءت تصريحات غالي بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين من دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال غالي بعد المباراة عبر قناة صدى البلد: "كابتن فتحي مبروك قال لنا سنلعب بثلاثة مدافعين لكن هذا لا يعني أن الخطة دفاعية".

وشارك شريف حازم مع سعد سمير ومحمد نجيب في الخط الخلفي للأهلي، ويسارا تحرك وليد سليمان ويمينا باسم علي.

وصرح غالي "الأهلي اعتمد على الطرفين. منح ثلاثي الدفاع مساحة للجناحين وليد سليمان وباسم علي".

واستدرك "حتى أن الأهلي لم يلعب بظهير أيسر حقيقي، بل دفعنا بوليد سليمان لاحتلال الجبهة".