أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غالي يوضح.. تعليمات مبروك للفوز على الزمالك

Google+ Print
غالي يوضح.. تعليمات مبروك للفوز على الزمالك غالي يوضح.. تعليمات مبروك للفوز على الزمالك

أوضح حسام غالي لاعب وسط الأهلي تعليمات فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأحمر في مباراة الزمالك.

وجاءت تصريحات غالي بعد فوز الأهلي على الزمالك بهدفين من دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وقال غالي بعد المباراة عبر قناة صدى البلد: "كابتن فتحي مبروك قال لنا سنلعب بثلاثة مدافعين لكن هذا لا يعني أن الخطة دفاعية".

وشارك شريف حازم مع سعد سمير ومحمد نجيب في الخط الخلفي للأهلي، ويسارا تحرك وليد سليمان ويمينا باسم علي.

وصرح غالي "الأهلي اعتمد على الطرفين. منح ثلاثي الدفاع مساحة للجناحين وليد سليمان وباسم علي".

واستدرك "حتى أن الأهلي لم يلعب بظهير أيسر حقيقي، بل دفعنا بوليد سليمان لاحتلال الجبهة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع