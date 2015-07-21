حماس تتهم السلطة الفلسطينية باعتقال 86 من عناصرها خلال العيد

اتهمت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية بمواصلة اعتقال 86 من عناصرها فى الضفة الغربية على خلفيات سياسية خلال أيام عيد الفطر .

وذكرت الحركة فى بيان صحفى تلقت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" نسخة منه أن غالبية هؤلاء تم اعتقالهم "بعد الحملة الشعواء التى نفذتها الأجهزة فى الثانى من يوليو الجاري"، وحسب الحركة واصلت أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها خلال أيام عيد الفطر بحيث اعتقل جهاز "الأمن الوقائي" فى محافظة جنين الشاب نجيب محمد أبو النصر من مكان عمله.

وذكرت الحركة أن جهاز المخابرات العامة فى نابلس شدد التضييق على الأسيرين السياسيين القيادى فى حركة حماس نادر صوافطة من طوباس، والأسير المحرر لوط بشارات من طمون وعزلهما فى زنازين انفرادية بسجن جنيد، وحسب الحركة نقلت المخابرات الطالب فى جامعة النجاح الوطنية هارون رشيد أبو الهيجا من سجن جنيد بنابلس إلى سجونها فى جنين، فيما نقلت كامل أسعد حمران من إلى سجونها فى بيت لحم، فيما فى محافظة طولكرم نقلت أجهزة السلطة المعتقل السياسى طارق صباح من سجونها فى المدينة إلى سجن جنيد ثم إلى أريحا.

يذكر ان حماس والسلطة الفلسطينية تتبادلان على نحو متكرر الاتهامات باعتقال عناصر كل منها الاخرى فى الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس

>