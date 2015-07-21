مقتل 20 شخصا فى سقوط صاروخ على حى شعبى وسط مدينة حلب شمال سوريا

لقى نحو 20 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح جراء سقوط صاروخ أطلقته القوات الحكومية على حى شعبى فى وسط مدينة حلب فى شمال سوريا.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله إنه من المرجح أن يكون الصاروخ من طراز "أرض-أرض" وقد سقط على حى المغاير فى حلب القديمة الواقع تحت سيطرة المعارضة مما أسفر عن ضحايا بينهم طفل.

وقد أعلنت فصائل المعارضة فى وقت سابق أنها تمكنت من تفجير سيارتين للقوات الحكومية فى بلدة الفوعة بواسطة صواريخ "تاو" المضادة للدروع.

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