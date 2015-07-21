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بايدن يؤكد للعبادى دعم الإدارة الأمريكية للعراق فى الحربه على الإرهاب

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بايدن يؤكد للعبادى دعم الإدارة الأمريكية للعراق فى الحربه على الإرهاب بايدن يؤكد للعبادى دعم الإدارة الأمريكية للعراق فى الحربه على الإرهاب
جدد نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن موقف الإدارة الأمريكية الداعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب، وقال: "لدينا الرغبة الأكيدة فى التعاون العسكرى والإيفاء بالتعهدات التى قطعتها الولايات المتحدة الأمريكية".

ونوه بايدن - فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى مساء اليوم/الثلاثاء/- بالانتصارات التى تحققها القوات العراقية على تنظيم (داعش) وجهود حكومة العبادى فى ادارة التحديات القائمة ومستجداتها، ومنها ما حدث مؤخرا من تفجيرات إرهابية فى خان بنى سعد فى محافظة ديالى شمالى العراق يوم /الجمعة/ الماضي، مؤكدا إدانة واشنطن لهذا الحادث الإرهابى الذى تبناه تنظيم داعش.

وبحث العبادى وبايدن خلال الاتصال مستجدات الأوضاع السياسية والامنية فى العراق والمنطقة والانتصارات التى تحققها القوات العراقية فى الحرب على داعش ولاسيما فى محافظة الأنبار، بالاضافة الى التعاون الامنى والعسكرى والاقتصادى والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العبادى أن هناك تقدما ملحوظا للقوات العراقية فى الانبار، مشيرا إلى القوات حققت انتصارات واستعادت العديد من المدن من قبضة داعش، وقال: "لدينا العزم على مواصلة تحرير الانبار وبقية المناطق العراقية، وأن وصول الدفعة الأولى من طائرات إف 16 سيعزز الانتصارات ويمثل تطورا ايجابيا فى المعركة ضد داعش".
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