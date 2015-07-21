الجيش التونسى يطلق النار على مهربين تونسيين وليبيين بمنطقة حدودية

أكد بلحسن الوسلاتى الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع الوطنى التونسية أن دورية تابعة للجيش الوطنى أطلقت النار، اليوم الثلاثاء، على مهربين تونسيين وليبيين كانوا بصدد تبادل سلع مهربة بمنطقة المرة الحدودية بولاية مدنين جنوب شرق البلاد.

واوضح الوسلاتى لوكالة تونس أفريقيا للانباء (وات) أن اطلاق النار أتى كرد فعل على تعمد المهربين الليبيين اطلاق النار على دورية للجيش الوطنى ، ثم لاذوا بالفرار إلى داخل الأراضى الليبية، كما أشار الوسلاتى إلى أن ، مروحيات، قامت بتمشيط المنطقة الحدودية القريبة من مكان الحادث.

فى شأن متصل، أفاد الوسلاتي، بأن دورية مراقبة جوية، تفطنت اليوم فى منطقة "المقيسم" ببنقردان الى سيارة تهريب من نوع "ستافات" ، وتم التنسيق الفورى مع تشكيلة برية من الجيش الوطنى قامت باعتراضها وحجز حمولتها من الوقود المهرب من ليبيا.

يذكر ان تونس شدد ت الاجراءات الامنية على الحدود مع ليبيا لمنع تسلل عناصر متطرفة وذلك بعد الهجومين على متحف باردو فى مارس الماضى واوقع 21 قتيلا معظمهم من الاجانب و على نزل فى مدينة سوسة الساحلية واوقع 38 قتيلا معظمهم من البريطانيين

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