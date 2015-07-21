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مقتل القيادى الحوثى أبو محمد الغيلى بكمين للمقاومة الشعبية فى إب باليمن

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مقتل القيادى الحوثى أبو محمد الغيلى بكمين للمقاومة الشعبية فى إب باليمن مقتل القيادى الحوثى أبو محمد الغيلى بكمين للمقاومة الشعبية فى إب باليمن
قالت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، إن القيادى الحوثى أبو محمد الغيلى لقى مصرعه فى كمين للمقاومة الشعبية فى إب باليمن.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية ومقاتلى المقاومة الشعبية فى محافظة مأرب، شرقى اليمن.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية فى مأرب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مقاتلى المقاومة الشعبية شنوا اليوم الثلاثاء هجومًا على مواقع الحوثيين فى منطقة "المخدرة"، غربى مدينة مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات بين المقاومة الشعبية والحوثيين أسفرت عن مقتل تسعة مسلحين حوثيين، واستعادة عدة مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين فى المنطقة.

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