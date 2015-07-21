المبعوث الأممى لدى ليبيا يدعو إلى الإفراج عن الإيطاليين المختطفين

دعا المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا برناردينو ليون إلى الإفراج فورا عن الإيطاليين المختطفين فى منطقة "مليتة" بمدينة زوارة الليبية.

وأدان ليون، فى تصريح صحفى نشر فى ليبيا اليوم، عقب لقائه وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى فى روما اليوم الثلاثاء اختطاف الموظفين الإيطاليين، واصفا أياه بـ "العمل غير المقبول".

وقال ليون إن فريق البعثة الأممية فى ليبيا يبذل الجهود ويسعى لجمع المعلومات الاستخباراتية عن المختطفين من أجل تحريرهم.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى أن نجاح الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وسيلة حاسمة، لتجنب تكرار حوادث الخطف والقتل.

وأوضح جينتيلونى أن إيطاليا لديها ثقة فى جميع الأجهزة الدبلوماسية والاستخباراتية التى تبذل أقصى جهودها لتحديد هوية المسئولين عن عملية الاختطاف وملابساتها، يشار إلى أن أربعة إيطاليين قد اختطفوا الأحد الماضى بالقرب من مجمع مليتة النفطى بزوارة

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