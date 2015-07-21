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استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن

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استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن استشهاد عسكرى من القوة الاماراتية فى عمليات التحالف العربى باليمن
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن استشهاد الرقيب أول سيف يوسف أحمد الفلاسى من القوة الإماراتية المشاركة فى عمليات التحالف أثناء أداء واجبه فى الدفاع عن الشعب اليمني.

ودعت القيادة فى بيان اليوم الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مع الشهداء ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبه وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمعاملة الشهيد الرقيب الذى استشهد اليوم، معاملة الشهيد السعودى ماديا ومعنويا.
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